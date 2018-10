'Casseta e Planeta' grava piloto de programa semanal na RedeTV!

Integrantes do grupo 'Casseta e Planeta' em novembro de 2000, ainda com o humorista Bussunda, morto em 2006. Foto: Fernanda Fernandes / Estadão

A ideia é que a atração seja semanal e conte com Marcelo Madureira, Beto Silva, Claudio Manoel, Hubert Aranha e Helio de La Peña. Reinaldo Figueiredo, o outro 'casseta', não participou da gravação.

O projeto é de Ricardo de Barros, superintendente artístico da RedeTV! que já trabalhou anteriormente com o grupo. O material ainda será avaliado pela emissora.

O Casseta & Planeta, Urgente!, programa de maior sucesso do grupo, foi ao ar na Globo entre os anos de 1992 e 2010. Em 2012, retornaram à programação do canal com o Casseta e Planeta, Vai Fundo, que não obteve tanto sucesso. Em 2016, estrearam o Procurando Casseta e Planeta, no Multishow, na TV paga.

Beto Silva, Hubert Aranha, Marcelo Madureira, Claudio Manoel e Helio de la Peña em foto de 2016. Foto: Guto Costa / Multishow / Divulgação

Durante o período, os humoristas também investiram em um canal no YouTube e no lançamento de livros, além de projetos pessoais. O grupo também fez participações em outros programas, como quando participaram do humorístico A Praça É Nossa, em abril deste ano.

O grupo passou por um momento difícil em 2006, com a morte do humorista Bussunda, ocorrida em plena cobertura da Copa do Mundo da Alemanha.

