'Casseta e Planeta' anuncia turnê de shows em homenagem aos 30 anos do grupo

Beto Silva, Bussunda, Cláudio Manoel, Marcelo Madureira, Helio de la Peña e Hubert em gravação do 'Casseta e Planeta: Urgente' no ano 2000. Foto: Fernanda Fernandes / Estadão

O Casseta e Planeta anunciou detalhes de sua turnê de shows para comemorar os 30 anos do grupo de humor na última terça-feira, 6. Ao todo, as apresentações serão feitas em nove cidades espalhadas pelo Brasil.

Segundo os humoristas, os shows contarão com músicas, esquetes e participações da plateia, contando com personagens importantes do programa e falando também sobre a atualidade.

O show contará com a presença de Marcelo Madureira, Helio de la Peña, Hubert, Cláudio Manoel e Beto Silva, além de uma "presença virtual de Reinaldo [Figueiredo]", ex-integrante da trupe.

Também será feita uma homenagem a Bussunda, humorista morto durante a cobertura do Casseta e Planeta na Copa do Mundo da Alemanha, em 2006.

O Casseta e Planeta ficou conhecido nacionalmente por conta do Casseta e Planeta: Urgente!, programa que foi exibido na TV Globo entre 1992 e 2010. Antes, o grupo chegou a se apresentar em algumas casas de show e até mesmo a lançar um disco chamado Preto Com Um Buraco No Meio, contendo músicas humorísticas, no embalo de publicações feitas pelos membros do grupo, a Casseta Popular e o Planeta Diário.

Confira abaixo a lista dos locais com os shows e os preços da turnês dos 30 anos do Casseta e Planeta:

Maceió-AL

Casseta e Planeta 30 Anxs - World Tour - Teatro Gustavo Leite

26 de outubro - sábado - 22h

Preço dos ingressos disponíveis a R$ 100, R$ 120 e R$ 140.

Recife-PE

Casseta e Planeta 30 Anxs - World Tour - Teatro Rio Mar

27 de outubro - domingo - 20h

Preço dos ingressos disponíveis a R$ 80, R$ 100, R$ 120 e R$ 140.

Belo Horizonte-MG

Casseta e Planeta 30 Anxs - World Tour - Cine Theatro Brasil Vallourec

2 e 3 de novembro - sexta-feira e sábado - 21h

Preços dos ingressos disponíveis a R$ 100 e R$ 120.

Maringá-PR

Casseta e Planeta 30 Anxs - World Tour - Teatro Marista Maringá

7 de novembro - quinta-feira - 21h15

Preços dos ingressos disponíveis a R$ 60, R$ 80 e R$ 110.

Londrina-PR

Casseta e Planeta 30 Anxs - World Tour - Teatro Marista Londrina

8 de novembro - sexta-feira - 21h15

Preços dos ingressos disponíveis a R$ 60, R$ 80 e R$ 110.

Curitiba-PR

Casseta e Planeta 30 Anxs - World Tour - Teatro Positivo - Grande Auditório

9 de novembro - sábado - 21h15

Preços dos ingressos disponíveis a R$ 60, R$ 80 e R$ 110.

São Paulo-SP

Casseta e Planeta 30 Anxs - World Tour - Teatro J. Safra

15, 16 e 17 de novembro - sexta-feira, sábado e domingo - 21h30, 21h e 20h, respectivamente.

O preço dos ingressos para os shows do Casseta e Planeta em São Paulo ainda não foram divulgados.

Vitória-ES

Casseta e Planeta 30 Anxs - World Tour - Área Verde do Alvares Cabral

22 de novembro - sexta-feira - 20h

Preço dos ingressos disponíveis a R$ 100, R$ 140 e R$ 160.

Rio de Janeiro-RJ

Casseta e Planeta 30 Anxs - World Tour - Teatro Vivo Rio

8 de dezembro - domingo - 20h

Preços dos ingressos disponíveis a R$ 80, R$ 100, R$ 120, R$ 160, R$ 180.

VEJA TAMBÉM: Relembre a relação do humorista Bussunda com a seleção brasileira