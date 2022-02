Casamento, erro de pronome e mais: veja o que rolou na festa do ‘BBB 22’

Festa do líder Lucas teve como tema ‘Despedida de Solteiro’ com ambientação em Las Vegas Foto: Globoplay

Entre a noite desta quarta-feira, 23, e madrugada de quinta, 24, os brothers puderam curtir a festa do líder Lucas com o tema 'Despedida de Solteiro'. A decoração foi inspirada em Las Vegas e rolou até 'casamento'.

Bem ao estilo Vegas, Eslovênia e Lucas protagonizaram um casório com Tiago Abravanel como cerimonialista. A noiva também jogou o buquê e a felizarda foi Larissa, que não ficou tão feliz. “Vou repassar o buquê, não quero casar”, disse a sister.

Quem aproveitou então para ficar com as flores foi Laís, que selou o momento com um beijo em Gustavo.

Durante o casamento, Eslô e o 'Barão da Piscadinha' também recitaram seus votos: “Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na relação e no jogo, e que o BBB não nos separe”.

No BBB dos casais, além dos noivos e de Laís e Gustavo, Natália e Eliezer, e Jade e Paulo André também se beijaram durante a festa. medo_bobo_jadré.mp4 ‍❤️‍‍ #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/ZXgQeJgr7x — Big Brother Brasil (@bbb) February 24, 2022