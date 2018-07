Casal faz contrato para evitar spoilers de ‘Stranger Things’

Um casal elaborou um contrato para evitar que um passe spoilers para o outro da segunda temporada da série 'Stranger Things' Foto: Cena da série 'Stranger Things'/Netflix/Divulgação

Tomar spoilers, saber algum evento importante de uma série antes de assisti-la, é uma das piores coisas que podem acontecer para quem é fã, e a maioria das pessoas já sofreu com isso uma hora ou outra. Pensando nisso, o britânico Harry Moore elaborou um contrato com sua namorada prevendo uma punição hipotética para caso algum dos dois assista aos esperados episódios da segunda temporada de Stranger Things sem o outro presente.

"Nenhum episódio da segunda temporada de Stranger Things poderá ser consumido sem a presença do seu companheiro", diz a primeira cláusula do contrato. “Eu decidi fazer o contrato porque há poucas coisas mais importantes do que Stranger Things e, se as pessoas têm que assinar contratos para casar e tal, você também tem que assinar contratos para coisas de igual importância”, brincou Moore em entrevista para o site Mashable.

"No caso de um spoiler ser descoberto por alguma das partes, ele não deverá ser revelado para o outro parceiro em hipótese alguma", diz outra cláusula. Moore disse que mostrou o contrato para a sua namorada. “A reação dela foi a seguinte, e eu a cito: ‘Eu ia tuitar sobre isso, mas não queria que as pessoas pensassem que meu namorado é um psicopata’”, continuou. “Bem, agora ela não precisa se preocupar mais com isso porque eu mesmo tuitei o contrato e todo mundo pensa que eu sou louco”, finalizou.

Até mesmo a conta oficial da Netflix britânica elogiou o contrato. “Bom contrato, Harry”, escreveram quando ele tuitou para a plataforma. Os nove episódios da segunda temporada de Stranger Things já estão disponíveis na Netflix.

Veja abaixo o contrato que o britânico fez.