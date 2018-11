Casa Warner inaugura em SP com atividades imersivas e gratuitas

São Paulo é a primeira cidade da América do Sul a receber a exposição. Foto: Divulgação

"Tem magia e uns demônios bem feios. Respirem fundo, tomem coragem, porque aqui tem muita emoção". Foi com essa frase que o orientador de público da Casa Warner definiu o local no início da aventura. E não é à toa: o espaço fica aberto entre os dias 1º e 11 de novembro, das 10h às 22h, e conta com animações e efeitos especiais das obras do canal de entretenimento.

A viagem começa no quarto andar, onde logo de cara os visitantes precisam exorcizar um demônio da série Supernatural.

Com sons de terror, luzes vermelhas e constantes provocações do espírito maligno, o público tem que decifrar em 15 minutos o ritual de possessão.

Público é desafiado a 'exorcizar' homem possuído por 'espírito maligno' em simulação da série 'Supernatural'. Foto: Divulgação

Descendo as escadas, os participantes entram no universo da série The Big Bang Theory. O cenário é o apartamento de Sheldon Cooper, onde os fãs podem tirar fotos no sofá imitando o protagonista, eternizado com a expressão "Bazinga".

Cenário da série 'The Big Bang Theory'. Foto: Divulgação

Para quem gosta de Animais Fantásticos, de J.K Rowling, ou guarda uma nostalgia devido à semelhança com Harry Potter, a Casa Warner apresenta alguns figurinos originais do filme e um espaço para fotos, simulando um duelo entre bruxos. A sala expõe, também, um banner do filme Os Crimes de Grindelwald, que estreia em 15 de novembro deste ano.

Fãs do filme 'Animais Fantásticos' podem tirar fotos simulando batalhas com varinhas mágicas. Foto: Divulgação

Saindo de lá, o público se depara com a sala mais interativa da Casa Warner. Há uma atividade de realidade virtual de Supergirl - em que o participante precisa atirar em meteoros para chegar à Terra - e arco e flechas para imitar o Arqueiro Verde, de Arrow. Além disso, o visitante pode fazer uma simulação de Flash e receber o vídeo por WhatsApp em seguida. Veja abaixo.

Realidade virtual é a atração de 'Supergirl'. Foto: Divulgação

Vídeo de dez segundos simula visitante correndo em alta velocidade. Foto: Divulgação

A última sala da exposição é a lanchonete Pop's de Riverdale, lançada em janeiro de 2017. No local, a Casa Warner disponibiliza dois casacos universitários do seriado e oferece milkshakes para o público se sentir ainda mais inserido no universo da obra.

Lanchonete Pop's de 'Riverdale' serve milkshakes e tem música ambiente. Foto: Divulgação

No térreo, o público pode vestir o figurino de Two and a Half Men e tirar fotos no conhecido microfone da série.

Exposição do seriado 'Two Men and a Half' é a primeira que os visitantes da Casa Warner vão se deparar. Foto: Divulgação

Evento não será prorrogado

De acordo com a diretora de Conteúdo da Warner Channel no Brasil, Silvia Elias, os ingressos se esgotaram em dez horas, mas a equipe do evento está estudando a possibilidade de voltar a São Paulo e estrear no Rio de Janeiro no começo do ano que vem.

Ela explica que a ação de marketing nasceu da mudança de comportamento do público que consome as produções da empresa. "O universo geek e a paixão por heróis e séries vêm crescendo no Brasil de cinco anos para cá de forma impressionante. Os fãs querem vivenciar o que consomem na TV ou leem na internet", diz.

A iniciativa é inédita no Brasil e não existe a possibilidade do canal prorrogar o evento na capital paulista, pois, segundo Silvia, o objetivo é levar o evento para outros lugares do País. A diretora afirma que a Warner está acompanhando os pedidos dos fãs nas redes sociais para escolher os outros Estados pelos quais a Casa vai passar.

Endereço: Rua Bela Cintra, 425 - Consolação, São Paulo - SP

Horário de funcionamento: das 10h às 22h

*Estagiário sob a supervisão de Charlise Morais