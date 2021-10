'Casa Gucci': Confira o 2º trailer do filme protagonizado por Lady Gaga

Al Paccino, Lady Gaga e Adam Driver em 'Casa Gucci' Foto: Instagram/ @houseofguccimovie

O filme Casa Gucci teve o segundo trailer divulgado nesta quinta-feira, 28. Protagonizado por Lady Gaga e Adam Driver, o longa é inspirado no crime real do assassinato de Maurizio Gucci, um dos herdeiros da grife italiana.

A cantora vai interpretar Patrizia Regianni, mandante do assassinato do ex-marido Maurizio Gucci (Driver). A produção dirigida por Ridley Scott tem estreia nos cinemas prevista para 25 de novembro deste ano.

No trailer, Patrizia entra em direto confronto com o personagem de Al Pacino. O veterano interpreta Aldo Gucci, o primeiro herdeiro da reconhecida marca. Confira abaixo:

Maurizio, neto do fundador da marca, foi presidente da empresa entre 1983 e 1993, quando vendeu sua parte das ações por uma quantia milionária. O valor teria despertado o interesse de sua ex-mulher, Patrizia, que contratou um atirador para assassiná-lo com três tiros em frente ao seu escritório em 27 de março de 1995. Posteriormente, ela foi condenada pelo crime junto a seus cúmplices. Clique aqui para ler mais detalhes sobre o caso.

O filme é uma adaptação do livro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, escrito por Sara Gay Forden. O estúdio MGM adquiriu os direitos do projeto no ano passado e as filmagens ocorreram na Itália, durante a pandemia.