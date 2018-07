Maria Joaquina diz que Jorge é covarde em 'Carrossel'

Foto: Reprodução/SBT

Maria Joaquina diz que Jorge é covarde

Segunda-feira, 9 de maio

Valéria dá indiretas em Jorge, pois ele não quer competir com Cirilo. Jorge inventa a desculpa que não vai se rebaixar. Maria Joaquina diz a Jorge que todas as meninas estão falando que ele é covarde. A patricinha aconselha Jorge a competir com Cirilo. Jorge sonha que as meninas o chamam de covarde, medroso. O mauricinho conta aos pais que foi desafiado por Cirilo para uma corrida.

Paulo, Mário e Jaime entram na sala da diretora

Terça-feira, 10 de maio

Paulo, Mário e Jaime vão à escola de noite. Eles entram na sala da diretora Olívia para olhar as provas. Eles copiam os exercícios da prova. No meio da noite, Olívia telefona para escola, pois quer fazer compras pela internet e esqueceu seu cartão de crédito em sua sala. Os meninos se assustam com o barulho do telefone e gritam.

Quarta-feira, 11 de maio

Firmino acorda, vai até a sala da diretora, os garotos se escondem. O zelador atende ao telefone, é Olívia, que pede para ele passar o número de seu cartão. Firmino sai da sala, mas se esquece de algo e retorna. Ele flagra os garotos copiando os exercícios da prova.

Quinta-feira, 12 de maio

Firmino diz que terá que contar para a diretora o que eles fizeram. Ele pede aos meninos a cópia das chaves e também a folha aonde copiaram as perguntas. Firmino promete ajudar os garotos a estudarem e pede para eles chegarem uma hora antes da aula todos os dias.

Sexta-feira, 13 de maio

Jorge pede para Daniel organizar a competição entre ele e Cirilo. Kokimoto diz a Helena que ela não pode faltar na corrida, pois ela dará o sinal da largada. Helena comenta com os alunos que a corrida não pode se tornar uma rixa, pois é uma forma de entrosamento.