Jaime, Cirilo, Laura, Paulo e Mário vão para a diretoria em 'Carrossel'

Foto: Reprodução/SBT

Jaime, Cirilo, Laura, Paulo e Mário vão para a diretoria

Segunda-feira, 23 de maio

Helena e Renê conversam sobre a prova que os alunos fizeram. A professora demonstra preocupação com o desempenho de alguns alunos. Olívia corrige as provas e se espanta com algumas notas. Firmino entra na sala do terceiro ano e chama Jaime, Cirilo, Laura, Paulo e Mário e pede para que os alunos compareçam na sala da diretora.

Olívia parabeniza os meninos pela nota

Terça-feira, 24 de maio

Helena questiona o zelador, mas ele afirma que não sabe o motivo. A professora fica preocupada e pergunta às crianças se elas estão com a consciência tranquila. Os meninos lembram o que tentaram fazer para copiar as questões da prova, mas garantem a Helena que estão. Na sala da diretora, os alunos perguntam a Firmino se ele contou à diretora o que aconteceu, o zelador garante que não. Olívia chega à sala e parabeniza os cinco alunos pela nota que tiraram na prova. Ela revela que eles foram os melhores da sala, Jaime tirou 10. Os meninos dão a notícia ao terceiro ano. Todos ficam surpresos.

Meninas fazem torcida para Cirilo

Quarta-feira, 25 de maio

A professora Helena fica feliz com a notícia. Os alunos ainda revelam que todos passaram de ano. As crianças agradecem a ajude de Firmino, a dedicação de Helena e comemoram. Na casa de Jaime, Rafael espera o filho apreensivo. Jaime mostra sua prova ao pai, que fica imensamente feliz e orgulhoso de seu filho. As meninas marcam uma reunião com Helena na casa de Valéria. Elas querem ajudar Cirilo e pedem à professora para ajudá-las com uma coreografia, pois farão uma torcida oficial para Cirilo. Alberto pergunta a Jorge se ele não vai treinar para a corrida. O garoto diz que não precisa, pois sabe que vai ganhar a disputa. O pai do riquinho pede ao filho para não ser orgulhoso e ainda o orienta para que leve o carro para fazer uma revisão na oficina de Rafael. Jorge diz que não, pois Jaime pode sabotar seu carro.

Maria Joaquina é escolhida para fazer a premiação

Quinta-feira, 26 de maio

Jaime convence Cirilo a fazer revisão no seu carro. Jorge vai à casa de Maria Joaquina e a convida para coroá-lo na premiação. A menina aceita e agradece o convite, Jorge jura que irá ganhar a corrida. A patricinha avisa as amigas que ela foi escolhida para coroar o campeão. Helena envia uma mensagem romântica para Renê. Laura avisa Cirilo que Maria Joaquina vai premiar o vencedor, com uma coroa de flores e dois beijinhos no rosto, o garoto fica feliz e garante que precisa ganhar a corrida.

Jorge tenta sabotar o carro de Cirilo

Sexta-feira, 27 de maio

Renê perde seu celular e procura na sala dos professores, no mesmo momento, Helena recebe a resposta de sua mensagem e estranha a forma que o professor respondeu. Alberto alerta Jorge que seu carro deve estar com algum problema, pois Rafael ouviu um barulho estranho no motor. O pai avisa que o carro de Cirilo está em melhores condições. O esnobe garoto chama seus amigos para pensar uma forma de estragar o carro de Cirilo, para que ele perca a corrida.