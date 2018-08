Carolina Kasting relembra 'Terra Nostra': 'Novela mais emblemática'

Carolina Kasting em foto tirada no dia 14 de setembro de 1999, durante as gravações de 'Terra Nostra'. Foto: Fernanda Fernandes / Estadão

"Foi a novela mais emblemática para mim. Foi um momento muito bonito e difícil também, porque você segurar durante todos aqueles meses uma personagem com credibilidade, dar credibilidade a ela, é difícil. O Thiago [Lacerda] foi muito importante para mim nesse processo", contou Carolina, que recentemente foi anunciada no elenco de uma novela portuguesa, ao lado de outros brasileiros conhecidos, como Marcello Antony (leia mais aqui).

Kasting também relembrou seu primeiro par romântico vivido na TV, na novela Anjo de Mim, em 1996, e falou sobre a sensação de contracenar com um grande ator: "Quando eu estreei a gente não gravava em ordem cronológica do que ia ao ar, e a minha primeira cena gravada era com o Tony [Ramos]. Imagina, né, eu nos braços do Tony, morrendo! E aí eu pensava: 'Ai meu Deus do céu, como vou fazer essa cena?'".

"Eu deitada assim nos braços dele e eu olhava: 'É o Tony Ramos aqui na minha frente'. Eu tinha que falar: 'Eu te amo, Belmiro', que era o nome do personagem dele, e morrer. Aí o Tony falou bem baixinho pra mim: 'Carol, fecha os olhos e respira, eu estou aqui com você. Respira que a emoção vem'", concluiu.