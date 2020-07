Carolina Dieckmann vibra com retorno de 'Laços de Família': 'Me belisca'

Vera Fischer e Carolina Dieckmann em cena de 'Laços de Família' Foto: Globo / Divulgação

Laços de Família, novela exibida originalmente em 2000, estará de volta à programação da Globo no Vale a Pena Ver de Novo. A emissora confirmou que a obra de Manoel Carlos substituirá Êta Mundo Bom na faixa de reprises, mas ainda não há data de estreia definida.

A trama, que trouxe nomes como Vera Fischer, Reynaldo Gianecchini e Carolina Dieckmann, foi um sucesso de audiência e enfrentou problemas na Justiça.

Entre as polêmicas, estiveram a proibição de crianças nas cenas e gravações, críticas da igreja católica, que proibiu uma cena de casamento filmado em uma igreja de verdade e até a disputa pelo nome Laços de Família com a Record.

A novela também ficou marcada pela cena em que Carolina Dieckmann raspou seu cabelo em frente às câmeras interpretando Camila, personagem com leucemia. Ao saber da reexibição, a atriz comemorou em seu Instagram: "Eu ouvi Laços de Família no Vale a Pena Ver de novo? Me belisca!"

