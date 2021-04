Carlos Alberto de Nóbrega volta a gravar no SBT após covid-19 

O apresentador de 'A Praça é Nossa', Carlos Alberto de Nóbrega Foto: Instagram/@calbertonobrega

Carlos Alberto de Nóbrega, de 84 anos, comemorou o fato de voltar a gravar A Praça É Nossa, no SBT, um ano após o anúncio de pandemia do novo coronavírus. O apresentador usou as redes sociais no sábado, 3, para dar a notícia aos internautas.

"Tirei a barba. Sabe por que? Porque no dia 13 estou gravando o primeiro inédito do ano! Vamos começar tudo de novo. Fiquei mais jovem, fala a verdade, né?", brinca, em vídeo que publicou no Instagram.

O humorista foi internado no fim de fevereiro, no Hospital Sírio Libanês, após testar positivo para covid-19. A esposa dele, a médica Renata Domingues de Nóbrega, de 42 anos, já estava no local dois dias antes, também por causa do vírus. O casal já havia tomado a primeira dose da vacina contra o coronavírus e conseguiu se recuperar.

Assista ao vídeo: