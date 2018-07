Carlos Alberto de Nóbrega pede a namorada em casamento no 'Programa Eliana'; assista

Renata Domingues e Carlos Alberto de Nóbrega começaram a namorar em setembro de 2016 Foto: Instagram/@drarenata_domingues

Carlos Alberto de Nóbrega está noivo! No último domingo, 25, foi ao ar o 'Programa Eliana' em que o apresentador pediu a mão de sua namorada, Renata Domingues.

O programa do SBT promoveu o casamento do personal trainer de Carlos Alberto e, já ao fim da cerimônia, o apresentador pegou o microfone para falar algumas palavras. Ele se dirigiu a Renata e lembrou a história deles, que começou no show de Roberto Leal, quando sentaram na mesma mesa.

Depois de se declarar, Carlos Alberto perguntou: "E se essa pessoa por um acaso se apaixonasse por você, e se essa pessoa, que odeia acordar cedo, chegasse no hospital onde você estava dando plantão às sete horas da manhã pra te levar o café da manhã? E se essa pessoa faz você dormir no ombro dele coçando a sua cabeça, você se casaria com ele?"

Renata respondeu ao pedido com um beijo no namorado. O casal está junto desde setembro de 2016.

Assista ao vídeo do pedido: