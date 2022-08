Carlo Porto fala sobre seu personagem na 3ª temporada de 'Reis'

Carlo Porto em cena de 'Reis', série da TV Record. Foto: Instagram/@seriereis

A terceira temporada de Reis estreia nesta quarta-feira, 10, às 21h, na TV Record , e o protagonista da série, o ator Carlo Porto, que interpreta Saul, o primeiro rei dos judeus, fala sobre as mudanças de seu personagem na trama, que sofre uma grande transformação nesta nova fase.

"Até agora as pessoas assistiram a melhor fase de Saul, um homem campesino, pacato, pai de família que se torna rei. Nessa nova etapa Saul, ele acaba mudando o foco das suas prioridades, apesar das instruções de Samuel, e isso muda o rumo todo de sua vida e reinado”, explicou o artista, em comunicado enviado à imprensa.

Durante uma novela/série os personagens passam por transformações, conforme a trama se desenrola. Quando isso é de uma forma bastante significativa, o trabalho do ator se torna desafiador e, segundo Carlo, é preciso estar muito concentrado em toda história para passar com veracidade para o público.

“Trabalhar com um personagem que todo mundo conhece e já tem uma ideia pré definida sobre ele acrescenta uma carga ainda maior. Saul termina a segunda temporada mostrando um pouco dessa guinada em seu comportamento, acredito que as cenas mais difíceis nesse sentido serão dessa terceira temporada”, comentou o ator.

“Vai ter muita briga, confusão, reconciliação, não faltarão cenas com fortes emoções. A insegurança, medos e desafios vão ter um peso enorme nas ações de Saul como rei, não percam!”, finalizou Carlo.

Mais sobre Saul

Saul, o primeiro rei de Israel na série Reis, vive uma vida pacata, agrícola e familiar, mas tem uma reviravolta quando é ungido pelo profeta Samuel e se torna o líder do povo.

Com uma carga dramática forte, Saul é um personagem complexo com muitas camadas, o que dá a oportunidade para o ator mostrar sua arte com muita intensidade.

Como esse rei esteve envolvido em muitas conquistas territoriais, cenas de batalhas é o que não faltam. A preparação física do elenco foi feita com um grande foco para o manuseio de armas da época: lanças, arco e flecha e espadas.