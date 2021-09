Carlinhos Brown convida eliminados do 'The Voice Kids' para gravar single com ele

O cantor Carlinhos Brown, um dos jurados do 'The Voice Kids' Foto: Globo/Victor Pollak

Carlinhos Brown não conteve a emoção durante o The Voice Kids, na TV Globo. No programa, o artista teve de escolher os favoritos na fase do 'tira-teima'.

Ele acabou escolhendo Elis Cristine e Helloysa do Pandeiro. "Estou perdido porque é muito bom. Meu Deus do céu! Foi incrível o que aconteceu no dia de hoje com o talento de vocês. Realmente é muito difícil. Foi uma das mais difíceis que já enfrentei", afirmou enquanto analisava as performances das crianças.

De coração apertado ao ter de eliminar os outros dois candidatos, Carlinhos não resistiu e fez um convite: “Maria Alice, agora sou eu que te peço uma chance, que vire a cadeira pra mim. Você topa gravar um single comigo? Allonso isso se estende a você também”.

O baiano elogiou toda a equipe que acompanhou no The Voice Kids neste domingo, 5. “Foi incrível o que aconteceu no dia de hoje, com o talento de vocês e o que vocês representam para a cultura, na música popular brasileira. O que quero é só que vocês tenham consciência de que são fortes e que este é um lugar onde se passa para cumprir tarefas, e é uma vitória estar aqui", concluiu.