Carioca é criticado por uso de blackface em quadro de 'A Fazenda'

O humorista Carioca faz uso da técnica blackface em quadro de 'A Fazenda 12' Foto: Reprodução de 'A Fazenda 12' (2020) / Record TV

O humorista Carioca recebeu críticas nas redes sociais após ter feito uso da técnica conhecida como blackface, na qual um artista branco pinta seu rosto para simular um personagem negro. O momento fez parte do quadro Sofazenda, no reality show A Fazenda 12, da Record, que foi ao ar na quinta-feira, 15.

Nele, Carioca faz uma paródia sobre a participante Luiza Ambiel imitando o cantor Luiz Carlos, do grupo Raça Negra.

A origem da piada é o fato de que Luiza discutiu com colegas recentemente pelo fato de terem cantado trecho da música É Tarde Demais. Como ela afirma ter tido um envolvimento amoroso com o vocalista no passado, acreditou tratar-se de uma indireta em um primeiro momento.

O vídeo, que havia sido publicado no site R7 com o título "Carioca traz os melhores momentos da semana em mais um episódio do Só Fazenda" foi tirado do ar, mas ainda é possível assisti-lo no Instagram do humorista.

O uso da técnica com intenção de humor foi considerado racista por diversas pessoas. Confira algumas reações de internautas abaixo:

O Estadão buscou contato com a assessoria da Record TV e do humorista Carioca, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

VEJA TAMBÉM: A Fazenda 12 - quem são os participantes do reality show em 2020