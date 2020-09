'Cara Gente Branca': Jeremy Tardy sai da série alegando racismo

Jeremy Tardy, ator que interpreta o personagem Rashid na série Cara Gente Branca (Dear White People, em inglês), afirmou que não estará presente na última temporada da série após acusar produtores de racismo.

"Infelizmente, não estarei em Cara Gente Branca, da Netflix, para sua 4ª e última temporada por conta da minha experiência com a Lionsgate e suas práticas de discriminação racial", escreveu, em seu Twitter.

De acordo com Jeremy Tardy, houve uma oferta para que retornasse à série por alguns episódios. Ele enviou uma contra-proposta, que não foi aceita, já que a oferta inicial da produtora seria a "final e a melhor".

Em seguida, o ator afirma que alguns colegas brancos também teriam recebido a mesma oferta inicial, mas conseguiram avançar em negociações melhores.

"Minha equipe expressou essa questão à Lionsgate e os produtores mantiveram sua posição de que o ator branco estava apto a negociar enquanto eu não estava - independente dos meus créditos e experiência. Com essa informação, seis membros recorrentes do elenco, junto comigo, saíram juntos na segunda-feira, 30 de agosto", escreveu Jeremy Tardy.

O ator de Cara Gente Branca ainda cita recentes comunicados e doações feitas por empresas para o movimento Black Lives Matter e apontou práticas de discriminação e desigualdade racial que acredita que sejam cometidas por elas.

Jeremy ainda citou a questão sistêmica do racismo e a hipocrisia antes de encerrar: "Lionsgate. Netflix. Eu vejo vocês. Nós vemos vocês."

Por meio de nota enviada ao site Entertainment Weekly, a Lionsgate se posicionou alegando que a saída do ator se tratou "puramente de uma negociação financeira sobre os termos do acordo."

"A Lionsgate é comprometida ao tratamento igualitário a todos os talentos independente de raça, gênero, idade ou orientação sexual", prosseguiu a empresa em outro momento. Segundo o site, a Netflix optou por não comentar o caso.

Confira as publicações feitas por Jeremy Tardy, de Cara Gente Branca, abaixo:

not be considered and that the initial offer was the “best and final”. This news was disturbing because one of my white colleagues — being a true ally — revealed that they too had received the same initial offer and had successfully negotiated a counter offer. My team expressed — Jeremy Tardy (@Jeremy_Tardy) September 11, 2020

to pass on Lionsgate's initial offers. Our stance was to move powerfully as a unit in the negotiation process and, more importantly, to stand on principle because this is not simply a monetary matter. We were all aware of the notorious pay disparities between people of color and — Jeremy Tardy (@Jeremy_Tardy) September 11, 2020

a fair and equitable negotiation process. These companies have recently released statements and even donations in support of the Black Lives Matter movement. I am calling out their shameful practices of discrimination and racial inequality with regard to how they have — Jeremy Tardy (@Jeremy_Tardy) September 11, 2020