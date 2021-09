'Cão meteorologista': animal rouba cena durante a exibição de previsão do tempo no Canadá; assista

Um cão roubou a cena durante a exibição da previsão do tempo na Global News Toronto, no Canadá Foto: YouTube/Global News

O aparecimento de um cachorro durante uma exibição da previsão do tempo no Canadá surpreendeu os telespectadores e o vídeo viralizou nas redes sociais. O pet foi apelidado carinhosamente na internet como 'cão meteorologista'.

O caso ocorreu na Global News Toronto.

O animal aparece nos primeiros segundos da fala do apresentador, que começa a fazer as indicações das nuvens no céu e ignora a situação.

Quando o jornalista se afasta para que uma nova tela surja, o cãozinho começa a acompanhá-lo e, na sequência, age como se tivesse 'farejando as nuvens'.

Nos minutos finais, o apresentador dá uma leve risada e o cachorro aparece saltidando, como se alguém tivesse dado um petisco a ele.

E, surpreendentemente, o meteorologista mostra uma foto do pet na tela da previsão do tempo: "Este é Charlie, que você viu até agora. Oi, Charlie". E o âncora do telejornal brinca: "Ele está de olho no petisco".

Assista ao vídeo:

VEJA TAMBÉM: O que revelam algumas expressões faciais dos cães?