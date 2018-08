Cão interrompe apresentador que mostrava previsão do tempo

A cachorra Bella passou atrás do aprensetador enquanto ele mostrava a previsão do tempo. Foto: YouTube/'Dog interrupts Josh Judge's live forecast'/WMUR-TV

Josh Judge apresentava a previsão do tempo no canal de notícias WMUR-9, de Manchester, quando foi interrompido pela passagem (quase) discreta de uma cadela no estúdio.

Ele falava sobre o tempo bom que faria no fim de semana e parou quando viu Bella passar atrás dele.

"A luz do sol aumentando e tem um cachorro atrás de mim", disse ao perceber a presença do animal.

"Então, não são os dias de cão do verão ainda", brincou o apresentador, "mas ficará mais quente do que o esperado para essa época do ano", completou, sem perder o ritmo do trabalho.

Assista ao momento abaixo: