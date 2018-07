Cantora emociona Lulu Santos, mas não se classifica; veja os semifinalistas do The Voice Brasil

Lulu Santos se emocionou com interpretação de "Hino ao Amor" Foto: Reprodução/TV Globo

Aos 16 anos, Cristyéllem Camargo gosta mesmo é de seguir antigas vozes da música brasileira. No episódio desta quinta-feira, 15, do The Voice Brasil, da TV Globo, a adolescente interpretou "Hino ao Amor", versão brasileira de "L'Hymne a L'Amour", de Édith Piaf e Marguerite Monnot e gravada no Brasil por Dalva de Oliveira e Maysa.

O resultado emocionou os técnicos do programa, especialmente Lulu Santos. Mesmo com as lágrimas do cantor, a gaúcha de Bagé não avançou à semifinal do programa.

Perguntado porque não escolheu a garota, Lulu passou a responsabilidade para o técnico dela, Michel Teló. "Queria que ele gastasse esse trunfo", justificou, em resposta ao apresentador Tiago Leifert. Assista abaixo um trecho da apresentação:

Nessa semana, mais uma vez a atração mudou algumas regras, criando uma fase chamada "Remix", em que os técnicos poderiam escolher para a próxima fase apenas três participantes, seja do próprio time, seja "roubados" dos adversários.

Para a semifinal, seguem Alexey Martinez, Jade Baraldo e Danilo Franco, no time de Claudia Leitte, Gabriela Ferreira, Dan Costa e Lumi, no de Lulu Santos, Afonso Cappelo, Brena Gonçalves e D'Lara, no de Carlinhos Brown, e Mylena Jardim, Bruno Gadiol e Gabriel Correa, no de Michel Teló.