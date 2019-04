Canguru ou cachorro? Repórter da Globo vira meme após confusão; veja

Os integrantes do grupo de humor 'Casseta e Planeta' tiveram várias participações no 'Fantástico' ao logo de sua existência. No 'Planeta Diário', de 1988, Pedro Cardoso interpretava Vilmo Falópio, um jornalista que lia notícias absurdas com apoio de imagens de arquivo, com piadas escritas por Hubert e Reinaldo. Já em 1995, a truple completa apareceu em frente às câmeras no 'Plantão Casseta' até o ano de 1997. À época, já tinham seu programa próprio, o 'Casseta & Planeta, Urgente!', que estreou em 1992. Mais recentemente, sátiras do próprio 'Fantástico' eram feitas no 'Cassetástico', e Marcelo Madureira estrelou seu próprio quadro, o 'Pacato Cidadão'.

Foto: Reprodução de 'Fantástico' / TV Globo