'Candy Crush' vai ganhar programa na televisão. Foto: Divulgação

Um dos mais populares jogos para smartphones, o Candy Crush, agora vai para as telinhas. O canal americano CBS fez uma parceria com a Lionsgate Television e com a King, desenvolvedora do aplicativo, para adaptar o jogo para a televisão.

O programa terá uma hora de duração e vai mostrar várias duplas competindo contra tabuleiros interativos num telão. A dupla que conseguir enfrentar todos os obstáculos e passar por todos os níveis vai ganhar o título de 'campeão Candy Crush'. O formato foi criado por Matt Kunitz, um dos produtores-executivos do programa, que já produziu diversos realities.

Num comunicado oficial para a imprensa, o presidente da CBS, Glenn Geller, disse: "Nós somos grandes fãs de Candy Crush e, como muitas pessoas, conhecemos bem a sensação de avançar para o próximo nível."

O programa ainda não tem data de estreia nem apresentador confirmado.