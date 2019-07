Candidato do ‘MasterChef’ deixa prato cair em momentos finais da prova e cena viraliza

Participante deixa pato laqueado cair durante prova do 'MasterChef'. Foto: Reprodução/Band

A edição do MasterChef deste domingo, 28, surpreendeu os espectadores. Não só pela prova de eliminação, com um relativo grau de dificuldade, como pelo acidente que ocorreu com um dos participantes.

O desafio lançado pelos jurados foi a execução de um pato laqueado. Minutos antes do fim da prova, o alimento preparado por Eduardo simplesmente caiu no chão. Todos ficaram desesperados. Hayla, colega de reality, gritou: “Pega, Eduardo! Caiu no papel!”. Eduardo titubeou, mas decidiu resgatar o pato.

Os internautas não perdoaram. “É só pegar do chão antes de cinco segundos e assoprar. Desinfeta na hora. Mãe nunca mente”, escreveu um internauta. “Menu de hoje: Pato à dona Armênia”, comentou outro, lembrando do personagem de Aracy Balabanian na novela Rainha da Sucata, de 1990. A atriz ficou conhecida pelo sotaque carregado e quando dizia que queria implodir o prédio e jogá-lo ‘na chon’, ou seja, ‘no chão’.

É só pegar do chão antes de 5 segundos e soprar. Desinfeta na hora. Mãe nunca mente. #MasterchefBR pic.twitter.com/aTOSC12rCG — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 29, 2019

Minha reação ao ver o pato do Eduardo no chão faltando 2 min de prova #MasterchefBR pic.twitter.com/fNhxz4J6i3 — André Oliveira (@Andre0liveira) July 29, 2019

Quando deixo o bacon cair do sanduba e tem muita gente olhando e não da pra pegar #masterchefbr pic.twitter.com/YHYp1UnZ7J — Non (@NonLacerda) July 29, 2019

Apesar do acidente com o pato no chão, Eduardo não foi eliminado. O participante mais jovem do MasterChef Brasil, Helton Oliveira, acabou saindo pela segunda vez na competição. O mineiro voltou para o programa na repescagem, se destacou nas provas, mas não chegou à grande final.