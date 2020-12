Canal Viva: veja as estreias da programação em janeiro de 2021

Drica Moraes e Herson Capri na novela 'Era Uma Vez' Foto: Canal Viva / Divulgação

O Canal Viva divulgou as suas principais estreias para o mês de janeiro de 2021. A novela Era Uma Vez vai ao ar a partir de 4 de janeiro, com exibições às 12h30 e à 1h15 da manhã. A 1ª temporada de Chapa Quente estreia no mesmo dia, às 20h15.

Leia também: Série do Canal Viva relembra os casais de novelas

No dia 6 de janeiro, o seriado As Brasileiras vai ao ar, a partir das 20h15, com dois episódios em sequência. No dia 9 de janeiro, ainda há a exibição, a partir das 20h30, dos especiais O Relógio da Aventura e A Terra dos Meninos Pelados.