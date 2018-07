Canal promove reality de gastronomia entre youtubers

Raiza Costa e Felipe Bronze Foto: André Cherri / GNT

Aproveitando o clima de Páscoa, o GNT resolveu convidar os youtubers Bruna Vieira, do canal Depois dos Quinze (1,3 milhão de inscritos) e Pedro HMC, do Põe na Roda (560 mil inscritos) para estrelar o reality culinário Páscoa Perfeita, comandado por Raiza Costa.

Ambos terão que preparar uma sobremesa perfeita para a data, com alguns desafios pelo caminho, como uma 'caça aos ovos'. O vencedor receberá um vale no valor de R$ 1000,00 na rede Pão de Açúcar das mãos do chef Felipe Bronze.

O programa terá um diferencial: começará na internet, e terminará na TV. O primeiro episódio irá ao ar no dia 31 de março, e o segundo em 7 de abril, ambos no canal Receitas GNT, no YouTube.

O último será exibido no GNT, às 23h, em 13 de abril, ganhando sua versão online somente no dia seguinte.