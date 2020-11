Canal exibirá documentários sobre pandemia do novo coronavírus

Um dos documentários mostrará o trabalho dos chamados 'caçadores de vírus' Foto: National Geographic / Daniel Hollis

O canal National Geographic exibirá na próxima segunda-feira, 23, o especial Guerra contra o vírus, que conta com três documentários mostrando como o mundo da ciência tem enfrentado a pandemia do novo coronavírus, além de comparações com experiências anteriores.

A programação especial começará às 20h15, com o filme Corrida contra o Vírus. A produção mostrará como cientistas, médicos e figuras públicas têm enfrentado a pandemia, em meio a uma “corrida em tempo real”, conforme o novo coronavírus se espalha ao redor do mundo.

O documentário também mostrará o trabalho dos chamados “caçadores de vírus”, que tentam encontrar possíveis vírus com potencial para se espalhar e gerar epidemias e até pandemias, além das cadeias de transmissão de animais para humanos.

Em seguida, é exibido Evolução do Vírus: do Ebola ao covid-19, que fará uma comparação sobre o surto de Ebola em 2014 na África Ocidental com a pandemia atual, mostrando como alguns cientistas já alertavam há anos sobre o risco de um surto global como o de 2020.

O especial termina com Explorer: Covid-19, documentário que também faz referência ao surto de Ebola em 2014 e que mostra as consequências na demora para responder à disseminação da doença naquele ano e alguns erros cometidos em 2020. A produção mostrará, também, as ferramentas que a ciência possui para ajudar os países ao redor do mundo a sair da crise sanitária atual.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais