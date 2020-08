Canal exibe programas especiais sobre a vida da princesa Diana

Histórias e polêmicas da vida da princesa Diana serão abordadas em especial com três produções Foto: National Geographic / Divulgação

A vida da princesa Diana, que também era chamada de Lady Di, é foco de uma programação especial do canal National Geographic. Com o nome Especial Lady Di, ela vai ao ar no domingo, 30, um dia antes do aniversário de 23 anos de sua morte, após um acidente de carro em Paris.

Os programas irão abordar diversos aspectos da história da princesa, incluindo elementos menos conhecidos pelos público, como sua relação com a madrasta, Raine McCorquodale, e também alguns bastidores da família real britânica e a relação de Diana com outros membros da realeza, incluindo o ex-marido, o príncipe Charles.

O especial começa às 16h20, com a exibição do documentário Lady Di: Suas últimas palavras, que usa trechos de gravações da própria princesa sobre sua vida e que foram usadas em um livro escrito sobre ela e feitas de forma secreta.

Depois, às 18h, serão exibidos os dois episódios da série Bastidores da Realeza, que mostra a relação entre Diana e o príncipe Charles e foca na vida do herdeiro do trono britânico. Por fim, às 19h30 será exibido o documentário A Madastra Da Lady Di, que mostra a relação entre Diana e a segunda esposa de seu pai.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais