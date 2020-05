Canal em espanhol da ‘Galinha Pintadinha’ chega a 10 milhões de inscritos na quarentena

A Galinha Pintadinha e o Pintinho Amarelinho Foto: YouTube / @Galinha Pintadinha

Não basta ser fenômeno da internet e um dos desenhos mais queridos das crianças brasileiras. O canal espanhol da Galinha Pintadinha no YouTube bateu a marca de dez milhões de inscritos durante o período de quarentena.

Intitulado Gallina Pintadita, o canal reúne os principais vídeos da animação, com músicas em língua espanhola. Um dos vídeos mais assistidos é o do Pollito Amarillito, personagem bastante popular na América Latina. Foram mais de um bilhão de visualizações desde a criação do canal na internet.

Considerando os países de língua espanhola, os três com maior audiência são México, Colômbia e Peru. Ainda em espanhol, Galinha Pintadinha - o musical obteve, em abril, um aumento de visualizações de 17% em relação a janeiro e de 34% na comparação com fevereiro. A Galinha Pintadinha Mini, por sua vez, obteve aumento de 18% em relação a fevereiro.

Assista ao vídeo: