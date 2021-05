Campinenses comemoram vitória de Juliette com carreata

A advogada Juliette Freire, participante do 'Big Brother Brsil 21' Foto: Instagram/@juliette.freire

A vitória da campinense Juliette Freire no Big Brother Brasil 21 na noites desta terça-feira, 4, levou várias pessoas para as ruas de Campina Grande celebrar com fogos de artifício e carreatas. Com 90,15 % dos votos, a advogada e maquiadora foi a vencedora do BBB 21.

Em segundo lugar ficou a influenciadora Camilla de Lucas, com 5,23% da preferência do público, seguida pelo cantor Fiuk, que conquistou a terceira colocação, com 4,62% dos votos do público.

Nas redes sociais, os fãs de Juliette publicaram diversos vídeos das carreatas que sairam pela cidade logo após o anúncio de que a paraibana é a mais nova vencedora do reality show da TV Globo.