Camila Cabello explica saída do 5th Harmony: 'Não queria acabar as coisas com o grupo desse jeito'

Camila Cabello se pronunciou sobre sua saída do Fifth Harmony, o grupo rebateu e deixou claro que não foi um processo amigável. Foto: Reprodução/Instagram

Depois do anúncio da saída de Camila Cabello do Fifth Harmony por meio de uma nota nas redes sociais, na última segunda-feira, 18, os fãs ficaram curiosos por um pronunciamento da cantora. No dia seguinte, ela postou um texto no Twitter revelando que as coisas não foram exatamente como o grupo deixou a entender a nota. Aparentemente, a saída de Camila não foi nada amigável.

"Eu fiquei chocada ao ler a nota publicada pela conta do Fifth Harmony pois foi sem que eu soubesse, as meninas sabiam como eu me sentia durante todo esse tempo, nós conversamos diversas vezes sobre o futuro durante a tour. Dizer que foram informados apenas pelos meus representantes e que eu estava 'saindo do grupo' não é verdade. Assim como as outras meninas disseram sobre os planos, eu também tinha escolhido seguir com a minha carreira solo durante o novo ano mas não pretendia terminar as coisas com o Fifth Harmony dessa maneira. O quão triste é ver esse capitulo acabando dessa maneira, eu vou continuar torcendo por elas como um grupo e artistas, desejo apenas o melhor para elas, todo sucesso de mundo é verdadeira felicidade", disse Camila na nota.

E continuou falando de seus planos para os próximos meses: "Ano que vem, vou estar trabalhando em minha própria música e dando a vocês uma grande parte do meu coração. Para os nossos fãs maravilhosos, eu vou ser sempre grata pela oportunidade que estar nesse grupo me foi dada. Eu vou ser ainda mais grata pelos momentos que fomos tomar yogurt juntos, falamos sobre música, pelo momentos que nossos olhares se cruzaram durante uma música, por abraços que juntaram pedaços entre nós, por tanto amor que não consigo colocar em palavras."

O cantor Shawn Mendes chegou a retuitar sua postagem no Twitter e disse: "Persiga o que faz seu coração bater, a felicidade é nossa responsabilidade’, lindamente dito”, o que deixou as harmonizers muito felizes.

Algumas horas depois, 5th Harmony publicou um texto em seu Twitter oficial rebatendo o discurso de Cabello. "‪A última coisa que queremos é criar uma batalha sobre o que dissemos, ela disse, mas nós deixamos essa história correr nas redes sociais por muito tempo. (...) Durante os últimos meses, nós frequentemente fizemos o esforços para sentar e discutir o futuro do Fifth Harmony com a Camila. Nós passamos um ano e meio (desde o primeiro lançamento solo dela) tentando nos comunicar com ela e com toda a equipe dela sobre como nós achávamos que o Fifth Harmony merecia pelo menos mais um álbum com ela, vendo o sucesso durante esse ano. Nós ligamos para reuniões com o grupo, o que ela recusou. Nós pedimos para o LA Reid e a gravadora para entrarem e tentarem fazer algumas reuniões, o que, novamente, ela recusou. Nós fomos até a um conselho, e ela não compareceu. Então não, após meses de rejeição por ela e por toda a equipe dela, essa suposta conversa nunca aconteceu. Tentamos exaustivas vezes com todo o coração manter esse grupo vivo com nós cinco, e queremos ser bem claras que, mesmo com todo esse esforço, não fomos correspondidas", relataram as quatro integrantes na rede social.

No comunicado, Ally, Dinah, Normani e Lauren ainda dizem que foram informadas que 18 de novembro seria a última apresentação do grupo com Camila e que elas desejam o melhor para a cantora independentemente da maneira com que ela e sua equipe lidaram com a situação. "Nós sabemos a nossa verdade, nós sabemos o quanto tentamos fazer isso funcionar para nós cinco. Nós também sabemos o amor e dedicação que continuaremos a colocar nesse grupo com todo o seu apoio, os leais Harmonizers. Nós desejamos apenas coisas boas para todos vocês", finalizaram.