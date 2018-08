Calvin Harris vibra com inglês que pediu música no 'Fantástico'

O DJ Calvin Harris e a cantora Dua Lipa usaram seus perfis no Twitter para comentar a música que o jogador Harry Kane, da Inglaterra, 'pediu no Fantástico'.

Na entrevista após a goleada por 6 x 1 da seleção inglesa sobre o Panamá, no domingo, 24, um jornalista da Globo explicou a 'tradição' e questionou Kane sobre qual música ele gostaria de pedir no programa, já que havia marcado três gols na partida.

O atacante escolheu a música One Kiss, feita pela dupla, que não conteve a alegria pela lembrança.

"Sim, eu sou escocês, mas não me importo, a lenda Harry Kane escolheu nossa música [risos]", escreveu o DJ, que foi acompanhado pela cantora nos elogios ao atleta: "Lenda".

Confira as publicações abaixo:

Yes I’m Scottish but I don’t care the legend Harry Kane picked our song hahahahaha pic.twitter.com/r0JclobgzN