'Caldeirão' volta com quadro musical 'Sobe o Som'

Marcos Mion comanda o 'Caldeirão', na Globo. Foto: TV Globo

A grade do Caldeirão está com novidade. Conforme informado por Marcos Mion, a atração voltará com o quadro Sobe o Som, a partir do próximo sábado, 10.

Na competição, duplas de famosos devem adivinhar a música tocada pela banda Lúcio Mauro e Filhos. A resposta correta é informada ao final de cada rodada, quando o telão revela o intérprete da canção.

“Artistas de todo o país, de todos os ritmos, para todos os gostos e públicos voltam a se apresentar no palco da maior competição musical da TV. E os nossos convidados voltam à arena de disputa em busca do tão cobiçado Lucinho de bronze [prêmio], que pode se transformar no Lucinho de prata", informou o apresentador.

Entre os famosos que competem na reestreia da atração, o vídeo de divulgação revelou a participação de João Guilherme e Pe Lu, ex-integrante da banda Restart.

Veja a seguir o anúncio: