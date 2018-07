'Cadê o Márcio Canuto na Copa?', questiona filho do jornalista

Márcio Canuto na sede da Conmebol, 'ao lado' de Messi. Foto: Instagram / @marciocanuto

Pedro Canuto, filho do jornalista Márcio Canuto, usou sua conta no Instagram para lançar uma hashtag com a seguinte dúvida: "CadêOMárcioCanutoNaCopa".

Ao lado da legenda, uma montagem em que o repórter aparece por baixo da fantasia de Canarinho 'Pistola', mascote oficial da seleção brasileira de futebol.

Apesar do tom de brincadeira da postagem, diversos internautas utilizaram as redes sociais para questionar uma suposta ausência de Canuto no período da Copa do Mundo. Apesar dos 'protestos', Márcio tem participado da cobertura do mundial na emissora.

Longe do solo russo, porém, acaba fazendo reportagens mais ligadas aos torcedores, principalmente para o público de São Paulo, já que aparece com frequência na primeira edição do SP1, que vai ao ar no horário do almoço.

Confira abaixo a postagem de seu filho e também alguns momentos de Canuto com torcedores de outras seleções que assistiram aos jogos na capital:

Festa mexicana hoje no SPTV do meio-dia. Uma publicação compartilhada por marciocanuto (@marciocanuto) em 23 de Jun, 2018 às 11:12 PDT

COMO QUE TIRAM ESSE CARA DAS TRANSMISSÕES DOS JOGOS DO BRASIL? COPA DO MUNDO TEM QUE TER O MÁRCIO CANUTO PORRA VAI TOMAR NO CU RUMO AO HEXA pic.twitter.com/NMyFu5Tc6L — CANARINHO MUITO PISTOLA (@UMCANARINHOPUTO) 2 de julho de 2018

Cada vez q eu vejo a cobertura da Copa na Globo e tá lá o alex escobar sendo mega forçado pra tentar ter o mínimo de graça e fazendo teatro d povão eu me pergunto CADÊ O MARCIO CANUTO????? Único repórter q pode ser povão — Luzia Marisqueira (@gianc_am) 2 de julho de 2018

Quem nasceu pra ser Alex Escobar nunca será Márcio Canuto. pic.twitter.com/cUAhvX3iFc — Herois da TV (@herois_da_tv) 2 de julho de 2018

4 anos esperando os grandes momentos da Copa pra Globo me colocar Escobar de repórter. CADÊ MEU MÁRCIO CANUTO? — Testes de Macho (@testes_damassa) 26 de junho de 2018

Copa sem Márcio Canuto tem um gosto amargo. Não quero Exa, quero Márcio Canuto gritando na minha TV! pic.twitter.com/8FJ9HEUyHr — Caio Hansen (Jogo Véio) (@caiohansen) 2 de julho de 2018