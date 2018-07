Caco Barcellos é agredido durante manifestação no Rio

Foto:

Caco Barcellos foi agredido durante uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quarta-feira, 16.

De acordo com a Globo, o apresentador do Profissão Repórter foi ao local para gravar uma reportagem para seu programa e acabou abordado por alguns integrantes do grupo que protestava no local.

Nos vídeos abaixo, dá para ver garrafas, caixas e até um cone sendo atirado em sua direção. "O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo", gritavam alguns dos manifestantes.

Caco tentou proteger sua cabeça e foi escoltado por integrantes de sua equipe. Quando objetos voltaram a voar em sua direção, alguns policiais reforçaram a proteção do jornalista.

A manifestação foi armada por servidores que são contra o pacote de ajuste fiscal proposto pelo governador Luiz Fernando Pezão. A Associação Brasileira de Imprensa disse, em nota, que repudia as agressões "por entender que representam também uma grave ameaça a liberdade de imprensa e ao livre acesso a informação, assegurados pela legislação em vigor".

