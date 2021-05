Cachorro da major Jeiza, em 'A Força do Querer', morre em decorrência de câncer

Iron, cachorro de Jeiza, interpretada pela atriz Paolla Oliveira, em 'A Força do Querer' Foto: Instagram/@paollaoliveirareal

O parceiro canino da atriz Paolla Oliveira na novela A Força do Querer, da TV Globo, não conseguiu vencer a luta contra um câncer e morreu na sexta-feira, 30. Ela interpretava a major Jeiza e contava com a ajuda de Iron nas ações policiais.

O pet trabalhou por anos no Batalhão de Operações com Cães da Polícia Militar do Rio de Janeiro antes de ser um dos personagens da novela.

"Que bom que você encontrou alguém que te cuidou até o fim! Agora Iron virou estrelinha. Descansa, meu eterno parceiro de cena, você foi muito valente sempre. Eu e Jeiza agradecemos", escreveu Paolla no perfil dela no Instagram. A atriz publicou um vídeo com uma cena entre ela e o cachorro.

Iron foi adotado por um policial de Itaperuna, no Rio de Janeiro, após o fim das gravações. A novela foi ao ar pela primeira vez em 2017, mas teve reprise neste ano por causa da pandemia do novo coronavírus.