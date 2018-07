Burger King quer proibir 'It: A Coisa' na Rússia por Pennywise se parecer com Ronald McDonald

Burger King alega que Pennywise é parecido com Ronald McDonald, o que configuraria propaganda. Foto: Brooke Palmer/Warner Brothers/Divulgação

O Burger King da Rússia abriu uma reclamação com o Serviço Federal Antimonopólio (FAS, na sigla em inglês) do país para pedir a proibição da exibição de It: A Coisa nos cinemas do país. O motivo? A rede de fast-food alega que Pennywise se parece muito com Ronald McDonald.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a reclamação foi recebida pelo FAS e está sendo avaliada. "Nós não podemos ficar preocupados com o conteúdo do filme porque o roteirista e o diretor têm seus próprios entendimentos criativos sobre os personagens", disse a representante do órgão, que vai avaliar se a produção cinematográfica contém algum tipo de propaganda.

Há alguns meses, o McDonald's usou o filme como base para uma campanha publicitária. O vídeo publicado no YouTube tem como título It – McDonald's Edition e continha alguns trechos semelhantes ao longa, com o Ronald McDonald no lugar de Pennywise.