‘Meus Prêmios Nick 2021’ entra para o Guinness com recorde de votação; confira a lista de vencedores

Os apresentadores do 'Meus Prêmios Nick 2021' seguram o certificado do Guinness World Records (GWR) depois do evento receber mais 513 milhões de votos Foto: RODRIGO TREVISAN/ GUINNESS WORLD RECORDS

Meus Prêmios Nick 2021 entregou 22 troféus na noite desta terça-feira, 28, sob o comando do casal Bianca Andrade e Fred. O grande vencedor da premiação, que homenageia os ídolos infanto-juvenis por votação popular, foi o BTS.

O grupo de K-pop Sul-coreano confirmou o favoritismo nas 5 categorias que concorreu: confirmando vitória nas seguintes categorias: Challenge Hits do Ano, Clipe do Ano, Fandom do Ano, Grupo Musical Favorito e Hit Internacional Favorito.

E o zeppy de Grupo Musical Favorito vai para... @BTS_twt Parabéns, meninos! Eles arrasam muito nos palcos né? #MPN2021 pic.twitter.com/mUfHYu6RyA — Nickelodeon (@NickelodeonBR) September 28, 2021

O evento fez história ao ser reconhecido pelo Guinness com o recorde mundial de maior quantidade de votos públicos recebidos por um programa infantil de premiações, com mais de 513 milhões de votos.

Manu Gavassi, que foi o destaque da premiação em 2020, foi a segunda maior ganhadora desta edição, levando 3 troféus pra casa: Artista Musical Favorito, Ícone Fashion e Ship do Ano (incluindo um look romântico com Jullio Reis).

A @manugavassi e o Jullio Reis ganharam o zeppy de Ship do Ano SE ISSO É SER CRINGE, ESTOU PRONTA PARA AMAR E SER AMADA ASSIM, UNIVERSO ️️️ #MPN2021 pic.twitter.com/ZgUg6JlrHQ — Nickelodeon (@NickelodeonBR) September 29, 2021

A cantora ainda brilhou com uma performance da música inédita que fez para sua irmã Catarina. “Acho que eu nunca não vou ficar nervosa na minha história no MPN”, confessou Manu. “Quando a gente tem o nosso coração e o nosso propósito no lugar certo, as coisas acontecem de uma maneira um tanto quanto mágica”.

A música que a @manugavassi fez pra irmã dela é perfeitaaa Quem aí também amou a música "Catarina"? #MPN2021 pic.twitter.com/tTUFx1iBGs — Nickelodeon (@NickelodeonBR) September 29, 2021

O público do canal infantil Nickelodeon também elegeu Vittor Fernando como Challenger do Ano e Ídolo Revelação. “Não tô acreditando nisso! Estou muito feliz em estar aqui. O que teria sido da gente, presos em casa, sem a arte e os artistas. Valorizem a arte e sempre acreditem nos sonhos de vocês! Obrigado, Fifis!”, agradeceu.

A musa do skate e medalhista olímpica Rayssa Leal é a Inspiração do Ano. “Tô muito feliz. Mesmo. E, galerinha, lembrem sempre de fazer o que vocês fazem, felizes”.

E a @rayssaleal foi a grande vencedora do zeppy de Inspiração do Ano Parabéns, Fadinha! Ela arrasa demais nas pistas, né? #MPN2021 pic.twitter.com/lNVKZaxVBh — Nickelodeon (@NickelodeonBR) September 29, 2021

O fenômeno Juliette Freire, vencedora do BBB 21 que acaba de lançar sua carreira como cantora, venceu em Criador Genial. A diva Anitta consagrou seu hino Girl From Rio na categoria Hit Nacional Favorito.

O Youtuber + Cool é uJoãzinho. Na televisão, ganharam destaque Tata Werneck, Celso Portiolli e seu Domingo Legal, os desenhos Bob Esponja e Miraculous, entre outros.

A Família Schurmann foi homenageada na categoria Ajude Seu Mundo e deixou uma importante mensagem para a nova geração: “Quem não gosta de uma praia para nadar ou pegar onda. Por isso, eu gostaria que cada um de vocês conhecesse (o Instituto) A Voz dos Oceanos. Não joguem o lixo no mar, vamos proteger o mar. Bob Esponja e sua turma vão agradecer muito”.

E a Família @schurmanns é a grande vencedora do zeppy preteado na categoria Ajude Seu Mundo Essa galera incrível mora no mar há 37 anos e ajuda a proteger os oceanos #MPN2021 pic.twitter.com/RcJfCRvID8 — Nickelodeon (@NickelodeonBR) September 28, 2021

Confira a lista completa de vencedores do Meus Prêmios Nick 2021:

Artista de TV Feminina: Tata Werneck, Lady Night

Artista de TV Masculino: Celso Portiolli, Domingo Legal

Programa de TV Brasileiro Favorito: Domingo Legal, SBT

Programa da Nick Favorito: Bob Esponja

Desenho Animado Favorito: Miraculous – As Aventuras de Ladybug

Artista Musical Favorito: Manu Gavassi

Challenge Hits do Ano: BTS – Permission to Dance

Challenger do Ano: Vittor Fernando

Clipe do Ano: BTS – Butter

Criador Genial: Juliette

Fandom do Ano: Army (BTS)

Filme do Ano: Kally’s Mashup – Um Aniversário Muito Kally

Gamer MVP: Babi

Grupo Musical Favorito: BTS

HIT Internacional Favorito: Butter – BTS

HIT Nacional Favorito: Girl From Rio – Anitta

Ícone Fashion: Manu Gavassi

Ídolo Revelação: Vittor Fernando

Inspiração do Ano: Rayssa Leal

Instapets: Plínio – Anitta

Ship Do Ano: Manu Gavassi e Jullio Reis

Youtuber + Cool: uJoãozinho