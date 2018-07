Bruno Gissoni está careca para atuar no humorístico 'Os Trapalhões'

O ator Bruno Gissoni está no elenco de Os Trapalhões, novo programa humorístico da Globo Foto: instagram.com/brunogissoni

O ator Bruno Gissoni teve que rapar o cabelo para atuar em Os Trapalhões, novo programa humorístico da Globo. As gravações começaram nesta quinta-feira, 11.

Gissoni vai interpretar Dedeco, uma homenagem ao antigo trapalhão Dedé Santana. Nas imagens publicadas no stories do Instagram, Gissoni aparece careca e com músculos falsos nas pernas.

O ator Burno Gissoni mudou o visual para interpretar Dedeco, uma representação de Dedé Santana Foto: instagram.com/brunogissoni

Gissoni, já vestido para interpretar Dedeco Foto: instagram.com/brunogissoni

O ator também publicou fotos de seu figurino, com barba e cabelo nos ombros. Há imagens da equipe e do set de gravação. Entre os colegas do novo elenco estão Nego do Borel, Lucas Veloso e Gui Santana, que também aparece nas imagens publicadas por Gissoni.