Brunna e Ludmilla se reencontram em gravação do ‘Domingão com Huck’

O casal não se via desde quando Brunna foi confinada para o 'BBB 22'. Foto: Globo/Victor Pollak

Após um mês e meio separadas, o casal Brunna Gonçalves e Ludmilla se reencontrou em grande estilo! A última eliminada do BBB 22 cumpriu a agenda pós-reality na última semana e, como de costume, participou do quadro O Domingão Tá Vendo.

O que a dançarina não esperava, no entanto, era receber uma surpresa da produção do programa. Pela primeira vez após sua saída do Big Brother Brasil 22, Brunna encontrou sua mulher, Ludmilla, nas gravações do Domingão com Huck.

As gravações ocorreram na quinta-feira, 24, mas os fãs do casal poderão acompanhar esse momento emocionante no domingo, 27.

Além disso, a ex-BBB respondeu às perguntas dos convidados e relembrou momentos de sua trajetória no reality show.