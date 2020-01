Bruna Marquezine não teve seu contrato renovado com a TV Globo

Bruna Marquezine Foto: Denise Andrade / Estadão

A atriz Bruna Marquezine não teve seu contrato renovado com a Globo, confirmou a assessoria da emissora ao E+ nesta terça-feira, 28.

"Desde o meio do ano passado, o modelo de trabalho com a atriz Bruna Marquezine mudou. Bruna manifestou a vontade de ter mais tempo para investir nos estudos – no Brasil e fora do país – e, de comum acordo, o contrato não foi renovado", informou por meio de nota.

Antes de Marquezine, Outros artistas também não tiveram seus contratos com a Globo renovados recentemente. Entre eles, Malvino Salvador, Bruno Gagliasso, Leandro Hassum e Bianca Bin. Apesar disso, eles podem continuar fazendo trabalhos com a emissora, negociando por obra.

