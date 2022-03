Bruna Linzmeyer revela que teve ajuda do irmão para contar à família sobre namorada

No 'Conversa com Bial', Bruna Linzmeyer contou que teve ajuda do irmão para contar à família que ela namorava uma mulher. Foto: TV Globo

A atriz Bruna Linzmeyer participou do programa Conversa com Bial na terça-feira, 29, e bateu um papo com Pedro Bial sobre as gravações da novela Pantanal e também sobre sua vida pessoal.

A artista contou que se impressionou com o cenário da novela, que foi gravada no Mato Grosso do Sul e estreou na segunda-feira, 28. "Muito bicho pelo caminho, muitos pássaros. Chegamos de noite depois de oito horas de estrada. Acordei às 5h e pouco e era uma sinfonia de bicho, pássaro, canto, uma barulheira! Eu fiquei impactada", disse Bruna.

Ela ainda revelou que a equipe dava instruções para todos terem cuidado com possíveis 'perigos ocultos': "É muito lindo também a produção assumindo o que é incontrolável de se filmar em um lugar como esse".

No bate-papo, a atriz falou também de sua personagem, Madeleine: "Ela é cheia de sonhos, impetuosa, de ir contra os pensamentos da família. Aí, se apaixona por um peão, acabam se casando e indo para o Pantanal. Ela tenta gostar de lá, mas é uma vida muito solitária".

Questionada sobre a vida pessoal, Bruna contou que recebeu ajuda do irmão para contar à família que ela namorava uma mulher.

“Quando comecei a namorar uma mulher, a Kiti, ele tinha acabado um casamento de 11 anos com uma mulher e começou a namorar o Fabricio, com quem é casado até hoje. A gente estava experimentando essa experiência nova e ia conversando pelo telefone, ninguém sabia ainda, nem nossos pais, nem a família. Só os amigos que eram muito próximos", revelou.

"Aí eu falei 'E se você falar primeiro? Vai você, você é o certinho da família, todo mundo te ama, você abre esse caminho e eu chego depois'", contou Bruna, acrescentando que a ajuda do irmão foi essencial para contar à todos de forma tranquila e que os pais apoiaram a felicidade dos dois.