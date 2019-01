Jornalistas do SBT são criticados por bom humor em cobertura de tragédia em Brumadinho

Márcia Dantas e Marcão do Povo durante a cobertura do 'Primeiro Impacto' em Brumadinho. Foto: Reprodução de 'Primeiro Impacto' (2019) / SBT

A forma como o apresentador Marcão do Povo e a repórter Márcia Dantas, do telejornal Primeiro Impacto, do SBT, têm feito a cobertura do rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho, em Minas Gerais, gerou críticas por parte de seus telespectadores.

Mesmo com a presença da repórter em Brumadinho, nas proximidades dos locais onde houve a tragédia e eram realizados trabalhos de busca, Márcia e Marcão demonstraram descontração e bom humor em algumas ocasiões.

Em determinado momento, a repórter se preparava para abordar o fato de que o ator Leonardo DiCaprio havia feito uma postagem falando sobre Brumadinho em seu Instagram, e perguntou: "Você assistiu Titanic, Marcão?"

"Eu assisti sim, Márcia, claro. Quem não assistiu Titanic? Todo mundo fala que pareço muito com aquele rapaz, o Jack, né? O Leonardo DiCaprio... Não sei se as pessoas estão misturando, mas falam que eu pareço muito com o Leonardo DiCaprio".

Neste momento, é inserido no programa um efeito sonoro de risada. "Mas o que tem a ver o filme Titanic, o Marcão DiCaprio, com o que você vai falar agora? Conta pra mim, Márcia", prossegue Marcão.

Dica do @eliasabrao (https://t.co/6UloSSTAGF): olha só o ilustre Marcão do Povo fazendo piadinha em cima da tragédia de Brumadinho e a repórter tendo que pedir pra ele parar para conseguir dar a notícia pic.twitter.com/gARtjVGFiW — Ricardo S (@RickSouza) 31 de janeiro de 2019

"Então... O Leonardo DiCaprio, que eu era fã, tinha álbum, colecionava figurinha dele, tinha caderno, nossa, adorava o Leonardo DiCaprio, ele acabou se revoltando também com essa situação de Brumadinho..."

Marcão então interrompe a repórter enquanto ela falava para atentar a um colar com a letra "M" que ela estava usando.

"Então é por isso que você colocou esse 'M' de 'Marcão' aqui? Porque 'Marcão Caprio'? Então você tem várias fotos minhas, recordações, aí colocou um 'M' de 'Marcão', é por isso, Márcia? É por isso que você fez isso?"

"Para Marcão... Não, não é por isso. Deixa eu falar a informação do Leonardo DiCaprio...", prossegue Márcia, ainda demonstrando bom humor.

'Imagem bacana'

Em outro momento, Márcia Dantas ressalta a visão exclusiva a qual a emissora teve acesso e foi criticada pelo uso da palavra "bacana" ao se referir ao cenário de destruição.

"Vou voltar aqui a imagem, é uma imagem muito, muito bacana. É uma imagem exclusiva que a gente tem agora", diz Márcia.

No YouTube, alguns comentários foram feitos sobre o fato: "Repórter Márcia, onde você viu uma imagem bacana aí?".

Algumas respostas foram feitas: "Estranhei também. Pensei que não tinha ouvido isso, tem que ter cautela em tudo, palavras mal faladas". "Pra você ver. O lugar ficou tão triste e devastado e ela fala isso".

"Imagem bacana? Esses jornalistas são muito frios. Um monte de seres humanos soterrados e você fala que a imagem é bacana. Muito infeliz nas suas palavras...", questionou outro.

Confira o momento abaixo, a partir de 2m40s:

Confira também algumas reações de internautas à apresentação de Marcão do Povo e Márcia Dantas durante a cobertura da tragédia em Brumadinho:

Que absurdo Marcão do Povo e Márcia Dantas fazendo gracinhas pq ela atolou na lama em um link ao vivo direto de Brumadinho #PrimeiroImpacto — Fiofó Roxo (@falaeuescuto) 30 de janeiro de 2019 Ridículo este Tal de Marcão do povo dele, fazendo gracinha em cima das imagens de Brumadinho. Lamentável. Fui. Chega por hoje. Lamentável. — Elias Abrão (@eliasabrao) 31 de janeiro de 2019 Um imbecil. Gosto do SBT mas esse Marcão do povo ( menos eu) é um terror. Insuportável!!!! — Sonia Bolsonaro-Patente Alta⭐⭐⭐⭐⭐ (@soninnasousa) 31 de janeiro de 2019 Ontem no SBT a repórter gargalhava ao ver que sua bota tinha agarrado na lama em Brumadinho. Enquanto noticiava, ela e o tal Marcão do povo, riam maravilhosamente. Hoje novas piadinhas enquanto faziam o link. Sorte que eu não sou o dono do SBT, senão estariam os dois na rua. — Lucas Esteves (@LucasEstevesSJ) 31 de janeiro de 2019 @marcao_do_povo ate agora estou inconformado de voce, estar dando noticias sobre brumadinho e fazendo brincadeiras ao mesmo tempo com a reporter, deixando ela constrangida...por favor mais respeito com a tragedia !!! — Cavalinho Palmeiras (@ESPIOVERDE) 31 de janeiro de 2019

Em seu Instagram, Márcia definiu a cobertura jornalística em Brumadinho como "difícil, suada, dolorida e revoltante".