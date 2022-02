Briga entre Scooby e Jessi e edredom entre casal: veja os destaques do dia no 'BBB 22'

Pedro Scooby e Jessi discutem no 'BBB 22' Foto: Globoplay

Terça-feira é dia de eliminação no Big Brother Brasil 22 e o clima na casa está agitado depois do Jogo da Discórdia, que aconteceu nesta segunda, 21. Muitos participantes ficaram abalados com a “reunião de condomínio” e a dinâmica rendeu conversas durante todo o dia na casa mais vigiada do Brasil.

Na manhã desta terça, 22, Jessi e Linn da Quebrada falaram sobre possíveis estratégias que poderiam ajudá-las a fugir do paredão. A professora de biologia afirmou que Natália já mostrou pensamentos mais estratégicos, mas tem medo de concretizá-los para proteger o grupo.

“Natália quer se articular, mas ao mesmo tempo fica com medo de fazer para proteger a gente. Muitas coisas que os meninos falam, ela reproduz. Eu não me sinto nem um pouco confortável de me articular com essas pessoas e essa estratégia. O Arthur já deixou bem claro que está aqui para jogar. Não posso dizer que ele não se arrependeu e deu o anjo como forma de aliviar a consciência, mas eu acho que tem algo a mais também”, comentou Jessilane.

Ela ainda compartilhou que ficou chateada com a fala de Pedro Scooby: “Fico triste com as falas do Scooby sobre mim, que sou professora, que deveria formar opinião e aqui sou influenciada. Me magoou de verdade”, desabafou.

Brunna e Gustavo falam sobre estreia no paredão

Brunna e Gustavo comentam estreia no paredão no raio-x desta terça, 22 Foto: Montagem/Instagram/@bbb

Durante o raio-X desta terça, 22, Brunna Gonçalves revelou que está tranquila e satisfeita com sua trajetória no jogo. “Acho que quando chegar mais tarde eu vou ficar muito nervosa. Tô até estranhando essa tranquilidade, mas enfim… Tô muito orgulhosa da minha trajetória aqui, muito em paz comigo mesma e seja o que Deus quiser”, falou a emparedada da semana.

Já Gustavo, que também está na berlinda, não está tão tranquilo como a sister. “Sabia que com meu estilo de jogo eu acabaria aqui [no paredão] cedo ou tarde. Só posso pedir para votarem pra ficar, quero muito ficar nessa casa, continuar jogando, vivendo”, disse.

Deu treta! Scooby e Jessi se desentendem

Pedro Scooby e Jessi discutem no 'BBB 22' Foto: Globo

Durante a tarde desta terça, 22, Pedro Scooby e Jessilane discutiram na varanda do BBB 22. Tudo aconteceu porque a professora foi tirar satisfação com o surfista sobre o que ele disse no jogo da discórdia. Na dinâmica, ele chamou Jessi de “influenciável” e deixou isso ainda mais claro na discussão que tiveram.

Pedro ainda apontou que ela “não expõe sua opinião” e sister respondeu: “Eu não exponho minha opinião para você!”. No mesmo momento, ele disse que a competidora baseia sua opinião em Linn da Quebrada e que muita gente concorda com ele nesse ponto: “A diferença é que eu vou lá e falo”, atiçou.

Ele ainda disse que a professora foi a primeira a atacar seu grupo na casa, mas ela não deixou barato e logo respondeu: “Pedro, você votou em mim na primeira semana também”, e a conversa seguiu sobre votos até ele confirmar se tinha ou não votado nela no primeiro paredão.

“O fato do Douglas ter me abraçado na primeira semana do jogo, não cria uma responsabilidade moral em mim sobre ele. Porque parece que ele ter me abraçado virou um casamento e que até a morte nos separe eu não posso fazer absolutamente nada contra [...] Da mesma forma que o DG me abraçou lá no início, aconteceram situações que ele foi totalmente desrespeitoso”, pontuou Jessilane.

A conversa rendeu e Jessi ainda explicou para o surfista que não gostou da associação da sua posição dentro da casa com a profissão. No Jogo da Discórdia, Scooby havia dito para ela “trazer o lado professora para o jogo”. “Eu não aceito você associar minha profissão para o que acontece aqui dentro de um jogo, não tem nada a ver”, fala.

No mesmo instante, o brother criticou: “Você ataca os outros e não aceita quando as pessoas falam algo sobre você, como é que é isso?”. “Eu nunca ataco ninguém usando coisas da vida [fora do programa]”, respondeu.

Inconformado, o brother acusou Jessi de “estar se vitimizando”: “Você me chamou para se vitimizar, pô”. “Eu tô colocando como eu tô me sentindo”, explicou a professora. A discussão acabou sem nenhum dos lados entrar em consenso, e a bióloga finalizou falando: “A Jessi que tá aqui dentro é a que atravessou a porta, tá bom? Não é a que você criou na sua cabeça, não”.

Arthur defende Jessi após briga com Pedro Scooby

Arthur Aguiar sai em defesa de Jessi no 'BBB 22' Foto: Globo

Arthur Aguiar saiu em defesa de Jessi após a discussão que a professora teve com Pedro Scooby, um de seus amigos. “A única coisa que eu concordo que a Lina falou é que: beleza, a gente queria ajudar ela, mas ela não pediu ajuda. A gente quis cobrar dela uma coisa que ela não pediu”, explicou o brother.

“Quando a gente bate na tecla de ‘a gente quis te ajudar, te proteger’, a atitude é legal, mas ela tá certa quando fala ‘mas eu não pedi’”, conclui.

Edredom logo cedo? Eliézer e Natália seguem como casal no reality

Natália e Eliezer aproveitam quarto lollipop para ficar juntos Foto: Globoplay

Cada vez mais próximos no Big Brother Brasil 22, Natália e Eliezer aproveitaram a terça-feira, 22, para ficarem juntos no quarto lollipop. Brunna Gonçalves e Laís também estavam no cômodo e decidiram dar privacidade para o casal.

“Eu só estava esperando vocês pararem para poder sair porque sei lá, né”, disse Brunna. “Não gente, volta aqui”, respondeu Natália em meio a risadas. Em seguida, Vyni entrou no quarto e foi logo se explicando: “Com licença, vim só pegar o estojo das minhas lentes”.

Eli até o convidou para ficar no quarto: “Deita aqui com a gente”. “Já estou ameaçado de um paredão, se eu fizer isso, é eliminação. Eu só queria dormir”, respondeu o cearense.

A conversa rendeu e a manicure questionou o amigo: “Por que com o Gustavo e com a Laís ninguém saiu correndo?”. “É porque eles não estão desse jeito, uma hora dessas já estão assim? Ave Maria, estou imaginando de noite. Mas aproveitem, minha gente”, respondeu Vyni deixando o quarto.

Larissa faz pedido inusitado para Natália e Eliézer

Ao Natália ir deitar com Eliézer no quarto lollipop, enquanto outros participantes do BBB 22 se preparavam para cochilar, um pedido de Larissa surpreendeu o casal.

“Eu entendo que o ‘fogo’ dos dois porque eu também sou assim, mas… Eu não quero presenciar, entendeu? Quando as coisas começarem a esquentar, vocês falam ‘Lari, é agora’. Daí eu: ‘Ah, daqui a pouco eu volto, tchau’. Na hora que o clima estiver esquentando, é só avisar, tá?”, pediu a influenciadora.

Eli, Natália e Tiago Abravanel, que estavam no quarto, caíram na risada. “Mas tem vezes que esquenta e não rola”, explicou Nat. “A hora que o ‘negócio’ tiver ficando duro”, explicou a pernambucana e todos riram novamente.

Lembrando que na noite desta terça-feira, 22, sai o resultado do paredão entre Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André. O programa está previsto para começar às 22h30, após a novela Um Lugar ao Sol.