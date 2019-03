Brie Larson estará em série de nova plataforma de streaming da Apple

Brie Larson na premiere do filme 'Capitã Marvel', em Londres. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

A protagonista de Capitã Marvel, Brie Larson, anunciou na última quarta-feira, 6, que vai produzir e atuar em uma série dramática do serviço de streaming da Apple - previsto para lançar ainda neste ano.

A obra ainda não tem nome e nem data de estreia, mas, segundo informações do Hollywood Reporter, será baseada na autobiografia da espiã do governo americano Amaryllis Fox, intitulada como Life Undercover: Coming of Age na CIA ("Vida Disfarçada: Amadurecendo na CIA", em tradução livre).

O livro relata as memórias da agente no serviço de inteligência dos Estados Unidos e será lançado em 15 de outubro de 2019. Enquanto isso, a Apple ainda não divulgou o elenco da versão audiovisual ou se a protagonista da série será a própria Brie Larson.