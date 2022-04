Brie Larson, a Capitã Marvel, é escalada para 'Velozes e Furiosos 10'

Vin Diesel anunciou Brie Larson como nova personagem do filme 'Velozes e Furiosos 10'. Foto: Instagram/@vindiesel

A atriz Brie Larson, que interpreta a Capitã Marvel, foi escalada para o filme Velozes e Furiosos 10. A novidade foi compartilhada por Vin Diesel, ator e produtor da franquia, em seu Instagram neste domingo, 10.

"Você vê esse anjo por cima do meu ombro me fazendo rir, você diz para si mesmo: 'Essa é a Capitã Marvel'. Claramente, há amor e riso nesta imagem. O que você não vê, no entanto, é a personagem ao qual você será apresentado em Velozes e Furiosos 10", escreveu.

"Você não tem ideia de como ela será atemporal e incrível em nossa mitologia. Além de sua beleza, seu intelecto... seu Oscar (risos), é essa alma profunda que vai acrescentar algo que você pode não ter esperado, mas queria. Bem-vinda à família", completou.

No início do ano, ao site Uproxx, Brie disse que gostaria de estar em um filme da saga. " Eu estou obcecada [pelos filmes]. Adoro eles. Eu acho que eles são tão bons, são tão divertidos e me fizeram apreciar carros".