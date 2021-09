'Bridgerton': uma conversa com o elenco revela as novidades da segunda temporada; assista

Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley) na segunda temporada de 'Bridgerton' Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

O fenômeno de audiência Bridgerton foi uma das séries que teve novidades anunciadas no evento TUDUM, que aconteceu no sábado, 25. O elenco, representado por Simone Ashley, Jonathan Bailey, Charithra Chandran e Nicola Coughlan, se reuniu para uma conversa sobre suas experiências durante a série.

A segunda temporada estreia na Netflix em 2022 e teve imagens inéditas divulgadas no evento. Nesta segunda-feira, a plataforma liberou o vídeo da conversa do elenco.

O drama, ambientado em Londres no início de 1800, gira em torno da próspera família Bridgerton, enquanto seus membros tentam navegar na alta sociedade da Inglaterra no período regencial.

Já renovada para uma segunda temporada, Bridgerton é feita pela aclamada produtora americana Shonda Rhimes e é baseada em uma série de livros de Julia Quinn.

A família Bridgerton (da esquerda para a direita): Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Benedict Bridgerton (Luke Thompson) Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

O drama de época se tornou a mais popular nova série da Netflix, com um recorde de 82 milhões de lares assistiram à produção em seus primeiros 28 dias online, descrevendo-a como sua "maior série de todos os tempos", anunciou o serviço de streaming em janeiro. O programa alcançou o primeiro lugar em 83 países, incluindo Estados Unidos, Grã-Bretanha, Brasil, França, Índia e África do Sul, e está no top 10 de todos os países, disse a Netflix em um comunicado.

Jonathan Bailey falou sobre o sucesso imediato da série. “Acho que demorou para cair a ficha. Fiquei empolgado e começou a fazer sentido”, disse o ator, que interpreta Anthony Bridgerton, lembrando de um evento para fãs realizado antes do lançamento. “Foi a primeira vez que 2 mil pessoas participaram de uma chamada no Zoom. Estávamos sendo apresentados, deixaram todos falarem por 10 segundos e ouvimos uns 19 idiomas. Todos gritando, uma loucura. Foi incrível”.

Com suas roupas extravagantes e cenas de sexo picantes, a série foi elogiada por escalar atores negros para papeis de época tradicionalmente interpretados por atores brancos.

.A família Sharma estreia na segunda temporada. Da esquerda para a direita: Kate Sharma (Simone Ashley), Lady Danbury (Adjoa Andoh), Mary Sharma (Shelley Conn) e Edwina Sharma (Charithra Chandran). Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

Charithra Chandran e Simone Ashley estreiam na segunda temporada como as irmãs Edwina e Kate Sharma, respectivamente. “Fiquei muito empolgada e orgulhosa. Falamos sobre o quanto a série é maravilhosa, com uma trama bem inclusiva. Além disso, o elenco e a equipe são muito gentis e profissionais, que estão sempre se ajudando”, afirmou Simone. “Pode ser assustador entrar na segunda temporada de uma série famosa. Tipo chegar no refeitório da escola: ‘onde eu me sento’. Mas me senti muito bem recebida.”

“Nunca pensei que isso aconteceria. Nunca imaginei que alguém com a minha aparência pudesse usar aquelas roupas em uma série como esta. Até hoje não caiu a ficha, fico impressionada ao me ver nos monitores ou em fotos”, revelou Charithra, que é indiana.

Nicola Coughlan, que interpreta Penelope Featherington, descreveu a série: “Como diz o Chris Van Dusen: ‘Não é o drama de época da sua avó’. A série quebra as expectativas, traz algo inovador. É lindo de assistir”, disse. “Eu descreveria como um festival de diversão e inclusão. Identidade e romance. Todos se sentem convidados”, completou Jonathan.

“Acho que acaba sendo fácil ver uma série com apelo estético simplismente dessa forma. Mas vai muito além. Retrata a família, o amor, as desilusões amorosas, e acho que tudo isso deve ser apreciado”, afirmou Charithra. “É tão progressista, colorida… um banquete para os olhos. É sexy”, concluiu Simone.

Os atores ainda falaram sobre os namoros na época da regência, os desafios de gravar os bailes, a dinâmica das famílias na série, as novidades de seus personagens para a segunda temporada e muito mais.

A próxima parte do texto (e o vídeo) contém spoiler sobre a primeira temporada.

O segredo de Lady Whistledow

Nicola Coughlan falou sobre a bombástica revelação no final da primeira temporada, sobre sua personagem Penelope Featherington ser a misteriosa Lady Whistledow. “Descobri de uma forma bizarra, porque quando fizemos o teste sabíamos pouco sobre a série. Foi depois de escolhida que descobri, por meio de um fórum de fãs na internet. Porque descobri que tinha uma grande base de fãs dos livros. Foi como se um novo mundo se abrisse”, disse a atriz. “Já é incrível fazer parte de uma série Shondaland e Netflix, mas isso é muito mais importante do que eu imaginava”

Ela contou que não sabiam ainda se o segredo seria revelado na primeira temporada, iam jogar pistas falsas e outro final chegou a ser gravado. “Filmaram um final diferente. Iam dar a entender que era a Cressida Cowper. Mas então começaram a roteirizar a segunda temporada e pensaram: ‘com o rumo que queremos dar à Penelope…’, como vou dizer isso sem dar spoiler? É muito satisfatório o que acontece com a Penelope na segunda temporada. Ponto final”, contou Nicola.

A atriz descreveu a segunda temporada nas palavras de Lady Whistledow: “Querido e gentil leitor, o maior mulherengo de Londres está prestes a encontrar o par perfeito, em vários sentidos”, revelou, acrescentando: “É bem diferente da primeira temporada”.

Jonathan contou sobre a evolução de seu personagem na segunda temporada. “Ele precisa lidar com muitas coisas com as quais não tinha tido espaço para lidar ainda. E envolve lágrimas. Porque tenho total consciência de como as atitudes dele são tóxicas e manipulativas na primeira temporada. Mas nunca duvidei que ele fosse uma pessoa brilhante e complexa. Acho que isso é algo fascinante na série… essas pessoas estão presas a circunstâncias externas”, conclui o intérprete de Anthony.

Sobre o casal Anthony e Kate, o mais esperado pelos fãs do livro que deu origem à série, Simone contou que os fãs podem esperar “muita discussão”. “Eles se enfrentam. É um quebra-cabeças que se encaixa.”