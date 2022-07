'Bridgerton': Regé-Jean Page diz que produção 'é livre' para substituí-lo por outro ator

Regé-Jean Page interpretou Simon na primeira temporada de 'Bridgerton', mas disse que a produção pode escalar outro ator em seu lugar caso queiram retorno do personagem. Foto: Liam Daniel/Netflix

Regé-Jean Page, o intérprete de Simon Basset em Bridgerton, voltou a negar a possibilidade de retornar à série. Segundo o ator, a produção pode até escolher outra pessoa para dar vida ao Duque, caso queiram a volta do personagem.

"Eles são livres para fazer o que quiserem", disse Page em entrevista à Variety durante a divulgação do filme Agente Oculto, da Netflix. De acordo com o ator, ele e a produtora executiva Shonda Rhimes tiveram uma boa conversa no final da primeira temporada e ficaram felizes com a conclusão do seu personagem.

"Fizemos tão bem aquele arco de redenção que as pessoas esqueceram que Simon era meio horrível. Ele era o melhor exemplo de babaca do período regencial que qualquer um de nós já viu", explicou.

“Então, porque encerramos esse ciclo tão bem, porque concluímos esse pouso, você acaba com esse sentimento ótimo. Você tem que ser corajoso para terminar histórias desse jeito", completou.

Caso realmente substituíssem Page, não seria a primeira vez que uma troca seria feita em Bridgerton, já que a atriz Hannah Dodd foi escalada para interpretar Francesca depois que Ruby Stokes anunciou a saída da série.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais