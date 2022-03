'Bridgerton': Confira dez curiosidades sobre a segunda temporada da série

Simone Ashley e Jonathan Bailey em cena da segunda temporada da série 'Bridgerton' Foto: Liam Daniel/Netflix

Em menos de uma semana após o lançamento, a segunda temporada de Bridgerton já está acompanhando o sucesso da primeira. Isso porque logo no primeiro final de semana após a estreia, a trama da produtora Shonda Rhimes foi a mais assistida de todas dentre as séries em inglês.

Segundo o The Hollywood Reporter, logo nos três primeiros dias a história acumulou 193 milhões de horas de exibição em todo o mundo, o maior índice para qualquer série da Netflix em inglês nesse início. A segunda temporada ainda alcançou o top 10 em 92 dos 93 países onde a plataforma acompanha os rankings.

Os novos episódios acompanham o Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Beiley), irmão mais velho da família e visconde, enquanto ele busca pela esposa ideal. A procura de Anthony por uma debutante que atenda aos seus padrões impossíveis parece malfadada até que Kate Sharma (Simone Ashley) e sua irmã mais nova Edwina Sharma (Charithra Chandran) chegam da Índia.

Quando o visconde começa a cortejar Edwina, Kate descobre as verdadeiras intenções dele - um amor verdadeiro não estava no topo de suas prioridades - e decide fazer tudo o que pode para interromper esta união. Mas, ao fazer isso, as lutas verbais de Kate e Anthony apenas os aproximam, complicando a situação para ambos os lados. Pensando no sucesso da série, reunimos dez curiosidades sobre a trama.

10 Curiosidades sobre a segunda temporada de Bridgerton: