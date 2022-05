'Bridgerton': 3ª temporada vai contar história de Colin e Penelope

A atriz Nicola Coughlan como Penelope Featherington em 'Bridgerton'. A personagem será protagonista da próxima temporada da série. Foto: Liam Daniel/Netflix

A próxima temporada de Bridgerton contará a história de amor entre os personagens Colin Bridgerton e Penelope Featherington. Segundo a revista Variety, a informação foi revelada durante uma exibição no FYSEE, evento da Netflix.

Isso significa que a série não seguirá a ordem dos livros da autora Julia Quinn, nos quais a produção é baseada. Até então, o seriado seguiu os dois primeiros volumes, contando as histórias dos casais Daphne e Simon e Anthony e Kate, respectivamente.

Pela ordem, a próxima temporada deveria ter como foco o personagem Benedict Bridgerton, mas os produtores deciram pular a trama para contar o enredo de Colin e Penelope, que são os protagonistas do quarto livro.

No final da segunda temporada, Penelope, que é interpretada pela atriz Nicola Coughlan, escuta Colin (Luke Newton) dizer que jamais se casaria com ela. A cena já havia indicado que o casal teria mais destaque no futuro da série.

Nas redes sociais, alguns fãs dos livros se mostraram insatisfeitos com a troca, já que gostariam de ver a história de Benedict nas telas. No seriado, quem dá vida ao personagem é Luke Thompson.

ERA PRA SER O BENEDICT! SHONDA RHIMES VOCÊ ME PAGAAA #Bridgerton pic.twitter.com/Y9aJfTEWjg — Indy (@Indyfernandesx) May 16, 2022

gente, eu juro que não tô acreditando que não vai ter benedict e sophie, eu to deitada na minha cama e olhando pro celular em choque — gabi viúva de benophie (@nodwmisensee) May 16, 2022

As Benophie stans acordando hoje: É galera, agora o foco é em Polin A história de amor do nosso Benedict vai ficar pra quarta temporada (ou será que vão adiar mais ainda? ) pic.twitter.com/7hZfxB6ful — Bridgerton Brasil (@BridgertonBR) May 16, 2022

É meu casal literário favorito? É, mas eu queria a temporada do Benedict antes pq esses dois não estão prontos para serem protagonistas. Eu só perdoo se o Colin morrer de ciúmes https://t.co/ygUqXP4TIZ — (@samararamoz) May 16, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais