‘Breaking Bad’, aclamada série de Vince Gilligan, poderá virar filme

Jesse Pinkman, que ganhou vida na atuação de Aaron Paul, e Walter White, interpretado pelo ator Bryan Cranston. Foto: Sony Pictures Television/AMC/Divulgação

Dizem que todas as coisas boas chegam ao fim. Mas esse ditado nunca foi aplicado à franquia Breaking Bad, certo? Os fãs da aclamada série de Vince Gilligan podem ficar animados, pois a trama deve ganhar as telonas em breve.

Isso porque uma reportagem da revista Variety revela que o criador de Breaking Bad assinou contrato de três anos com a Sony TV em julho e parte do acordo seria a produção de um longa de duas horas. Gilligan irá escrever o roteiro, ser o produtor-executivo e o diretor do filme.

Segundo informações do Albuquerque Journal, a nova trama começará na cidade do Novo México, mesmo local onde a série original foi criada e filmada. As gravações começam no fim de novembro e devem se estender até fevereiro de 2019. A publicação ainda revela que é muito cedo para ter uma sinopse, mas já dá para adiantar que o longa irá acompanhar a fuga de um homem sequestrado e sua busca pela liberdade.

Walter White, interpretado pelo ator Bryan Cranston, e Jesse Pinkman, que ganhou vida na atuação de Aaron Paul, devem se reencontrar e repetir o sucesso de Breaking Bad. Em junho, a dupla declarou que gostaria de participar das gravações de Better Call Saul, seriado que conta a história do início de carreira do advogado Saul Goodman, que acobertava as ilicitudes dos produtores de drogas. “Se Vince Gilligan perguntasse, eu diria sim. Mesmo que seja apenas uma participação rápida”, afirmou Cranston.