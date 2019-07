Brasileiros pedem Agostinho de 'A Grande Família' em novo GTA

Pedro Cardoso como Agostinho Carrara em episódio de 'A Grande Família' exibido em 2013. Foto: Raphael Dias / Globo / Divulgação

Os termos "Agostinho" e "GTA 6" estiveram entre os assuntos mais comentados do Brasil nos trending topics do Twitter na tarde desta segunda-feira, 15, e, por incrível que pareça, os dois estão ligados entre si - ao menos se depender da imaginação de alguns internautas.

Fãs criaram uma petição online para que a Rockstar, desenvolvedora do game, disponibilize o clássico taxista de A Grande Família como um personagem jogável no próximo jogo da franquia, após rumores de que ele se passe no Brasil. O assunto acabou viralizando e rendendo diversos memes e brincadeiras nas redes sociais.

"Se o próximo GTA se passar no Brasil, é de extrema importância que o nosso grande herói brasileiro Agostinho Carrara esteja presente no game de alguma forma. E o Beiçola também", informa a descrição da petição criada no site change.org, em tom bem-humorado.

Até a publicação desta reportagem, a petição já contava com cerca de 5 mil 'assinaturas' online.

Confira abaixo a reação de alguns internautas imaginando a possibilidade de Agostinho Carrara no game GTA 6:

GTA 6 vai se passar no Brasil? Entenda os rumores

Um jogo da série Grand Theft Auto (GTA) ambientado no Brasil? É o sonho de muita gente, mas também pode se tornar realidade – pelo menos é o que diz um detalhado rumor publicado no início de julho no fórum de discussões online Reddit.

Segundo a publicação, feita pelo usuário JackOLantern1982, o novo game da série da Rockstar seria ambientado nos anos 1970 e 1980 e se dividiria em duas cidades fictícias – inspiradas no Rio de Janeiro e em Miami (no caso, a Vice City de outros títulos da franquia).

De acordo com o rumor, GTA 6 está em desenvolvimento desde 2012, mas sua produção só começou em 2015. O jogo, porém, deve demorar para chegar aos videogames: segundo o vazamento, ainda não há data prevista, mas o game será lançado apenas para a próxima geração de videogames (PS5, da Sony, e Project Scarlett, da Microsoft).

Ao contrário do mais recente jogo da Rockstar, Red Dead Redemption 2, que foi bastante elogiado por seu realismo, mas também sofreu críticas de diversos jogadores pela mesma razão, GTA 6 deve equilibrar o aspecto realista e uma jogabilidade mais aberta, divertida.

Caberá ao jogador viver na pele de Ricardo, um traficante em ascensão que busca criar um cartel pela América do Sul. Segundo o vazamento, o jogo ainda é bastante inspirado pela série Narcos, da Netflix, e terá muita música, carros e um sistema de capítulos, de forma semelhante a um filme de Quentin Tarantino.